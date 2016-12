Musikhjälpen bombhotat i Örebro





Musikhjälpen har bombhotats.

Polisen har sökt igenom både området och den glasbur där programmet spelas in.

– Vi har letat igenom alltihop och konstaterat att det inte finns någon bomb, säger Dan Sööder, vakthavande befäl hos Örebropolisen.

Under dagen inkom ett bombhot till polisen riktat mot Musikhjälpen som i år hålls på Stortorget i Örebro.

– Ja, det kom in ett mejl till myndigheten om ett hot angående en bomb. Exakt vad som stod i mejlet är ingenting som jag talar om, säger Dan Sööder , vakthavande befäl hos Örebropolisen.

”Oseriöst hot”

En polisinsats gjordes kring området och i den glasbur där programmet spelades in.

– Vi har letat igenom alltihop och konstaterat att det inte finns någon bomb. Vi har bedömt hotet som oseriöst.

Enligt Sööder kallades bombgruppen inte in. Området spärrades inte av under insatsen.

Var det här något som folk på torget visste om?

– Det utgår jag från att de inte visste om, säger han.

Hänvisar till polisen

Nöjesbladet har varit i kontakt med SVT som avböjer att kommentera händelsen.

– Vi kommenterar aldrig säkerhetsärenden, säger Sabina Rasiwala , kommunikationsdirektör på SVT, och hänvisar till polisen.