Så hyllar kändisarna manifestationen på Sergels torg











Kändisarna slöt upp bakom gårdagens kärleksmanifestation på Sergels torg.

Nu hyllar de initiativet och alla som på olika sätt deltog.

– Gråter av stolthet över Stockholm, mitt hem, skriver Nour El Refai på Instagram.

Omkring femton tusen personer valde under gårdagen att visa sitt stöd för dem som drabbats av fredagens terrorattentat på Drottninggatan i Stockholm. Under manifestationen på Sergels torg passade flera kändisar på att kärlekshylla de som kommit dit, och alla som på olika sätt ställt upp under attacken. Nanne Grönvall befann sig på plats och postade en Instagrambild på folkhavet.

”Tack underbara medmänniskor som slöt upp i Stockholm för manifestationen och även för allas starka engagemang under dessa dygn. Tack också alla poliser, räddningsenheter och så många andra som har gjort heroiska insatser”, skrev Nanne Grönvall till bilden.

”Stockholm visar kärlek o styrka”

Även Morgan Alling valde att visa sin delaktighet.

”Tillsammans visa ni upp att Sverige inte alls är så polariserat som det påstås. Det finns de som gärna vill att det ska vara polariserat. De får kraft av att påpeka att vårt samhälle glider isär. Men det jag har ser, när det hemskaste har skett, är tvärtemot. Vårt samhälle håller ihop!”, skrev han på Instagram.

Manifestationen gästades av artisterna Sarah Dawn Finer , Rickard Wolff, Miriam Bryant, Finess & Woe och Nano, som alla uppträdde.

Klockan 14.53, exakt två dagar efter attentatet, tystnade hela Sergels torg under en minuts tid för att hedra dem som dödats och skadats.

”Mäktigt. En del av läkeprocess är att komma samman i sorgen, rädslan o ilskan över det meningslösa våldet. Stockholm visar kärlek o styrka”, skrev Richard Herrey på Instagram.

Även Peter Jöback , Rebecca & Fiona , Oscar Zia , Lena Philipsson , Molly Sandén , Malena Ernman , Lisa Nilsson , Pernilla Wahlgren , Andreas Lundstedt och Nikki Amini finns bland dem som hyllade initiativet under gårdagen.