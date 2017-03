Joni Sledge från Sister Sledge död

Joni Sledge, i mitten, är död. Foto: AP

Joni Sledge, känd från discogruppen Sister Sledge, har avlidit vid 60 års ålder, rapporterar BBC.

En vän hittade henne livlös hemmet i Phoenix i Arizona. Dödsorsaken är inte känd.

Joni Sledge bildade gruppen Sister Sledge 1971 tillsammans med sina tre systrar.

Hade hit med ”We are family”

De är framförallt kända för hitlåten ”We are family” som sålde över en miljon exemplar när den släpptes 1978 och även nominerades till en Grammy. Andra kända låtar av gruppen är ”He's the greatest dancer” och ”Lost in music”.

Joni Sledge uppträdde tillsammans med Sister Sledge så sent som i oktober, och gruppen hade också ett uppträdande bokat i Los Angeles nästa vecka.