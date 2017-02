Här fastnar Bruce Springsteen på världens bästa kändisselfie

Vilken fullträff – nu sprids bilden världen över





Jessicas bild med Bruce Springsteen blev en riktigt fullträff.

Nu sprids den viralt som ”världens bästa kändisselfie”.

Jessica Bloom befann sig på rätt plats vid rätt tillfälle. Selfien med Bruce Springsteen hyllas nu världen över - som den bästa kändisselfien någonsin.

På bilden syns Jessica och snett bakom henne står Bruce Springsteen i egen hög person. Han tittar rakt in i Jessicas kamera och pekar i samma riktning - mitt i en låt under bossens konsert i Sydney under tisdagen.

Folk världen reagerar lyriskt över den perfekt timade bild.

För Huffington Post berättar Jessica Bloom hur hon lyckades med den briljanta fotokompositionen.

– Han gick in i folksamlingen och jag hoppade upp på en stol och han sjöng mot mig, så jag passade på att ta en snabb selfie.

– Det var ett helt otroligt ögonblick... Det var galet, säger hon till tidningen.

”Episk bild”

På sin egen Instagram kommenterar Jessica inlägget kort och gott med ett: ”Selfie with the boss.”

Kommentarsfältet exploderar av superlativ och positiv respons.

”Best. Selfie. Ever.”, skriver en.

”All wonderful, bruce, the happy girl, the people around, all perfect”, skriver en annan.

En tredje summerar:

”Epic picture!”