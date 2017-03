Snoop Dogg hotar clown-”Trump” med pistol

Många artister är emot USA:s president Donald Trump.

Snoop Dogg visar det ett mer radikalt sätt än andra.

Nya musikvideon innehåller en pistol och en clown-”Trump”.

Snopp Dogg , 45, är inget fan av USA:s president Donald Trump . Det har han tidigare pratat om i intervjuer.

Nu visar rapparen sin position på ett nytt, våldsamt sätt. I den nysläppta musikvideon till ”Lavender” – hans remix av en BadBadNotGood- och Kaytranada-låt – är en karaktär misstänkt lik Trump.

Trump-figuren har dock, liksom många andra karaktärer i videon, clownsmink i ansiktet.

Framåt slutet av videon står Snoop Dogg själv bredvid ”Trump”-clownen, med en pistol i sin hand. Artisten riktar pistolen mot den presidentlika skådespelarens huvud.

Snoop: ”Mycket clownskit pågår”

Temat för videon är polisvåld. Komikern Michael Rapaport spelar en familjefar som stoppas och skjuts av en polis – och Snoop Dogg rappar rader som: ”Trying to keep from dying in these muthafuckin' streets/Fuck the police ”.

Snoop Dogg har tidigare kritiserat Trumps politik kring polisen och våld:

”Förbudet som den här jäveln försökte få till; att han vann presidentposten; polisen kan döda folk och komma undan med det … Det är mycket clownskit som pågår … och det finns några problem som jag verkligen ville få med [i videon] … citerar Billboard.

Senatorn Marco Rubio är inte imponerad av Snoop Doggs video. Han säger till TMZ att det är en sak att inte hålla med om politiken – men oroar sig för att Snoop Dogg kliver över gränsen till en farlig zon, där han kan ge sjuka människor väldigt dåliga idéer.