Robert Pattinson: "Dör man så dör man"

Filmstjärnan om farlig inspelning











BERLIN. Charlie Hunnam och Robert Pattinson har blivit kända via ”Sons of anarchy” respektive ”Twilight”.

Men nu visar de helt andra ansikten. Den sanna historien om upptäcktsresande i Amazonas för 100 år sedan blev en äventyrlig inspelning.

– Det var farligt på riktigt, säger Robert Pattinson. Till sist tänkte jag ”dör man så dör man”.

Charlie Hunnam har huvudrollen i ”The lost city of Z”, om major Percy Fawcett som 1906 skickas för att kartlägga gränsen mellan Brasilien och Bolivia. Robert Pattinson spelar hans medhjälpare Henry Costin och vid källan till en flod ser de spår av en tidig civilisation. De möter faror som dödar flera medlemmar i expeditionen.

Inspelningen skedde bland annat i Colombia.

- Det fanns gott om djur som ville bita och döda oss, säger Charlie Hunnam, 36. James satt och läste när en rosa spindel kröp upp på hans rygg. En av ormexperterna såg det och fick panik. Han borstade bort spindeln. Om den bitit hade James dött på 30 sekunder.

Regissören James Gray bleknar.

- Det har ingen berättat för mig. Jag märkte skorpionen jag hade på benet, men spindeln låter oroväckande, säger han.

Percy Fawcett fortsatte resa till Sydamerika för att bevisa sin teori om att urbefolkningen byggde avancerade samhällen. Över halva filmen utspelas i djungeln.

- Vi hackade oss fram i djungel där ingen varit, säger Robert Pattinson, 30. Det var livsfarligt, men efter några veckor slutar man oroa sig. När man vågar låta sig själv bli en del av naturen är det fridfullt. Men jag kunde förstås åka tillbaka till hotellet varje kväll.

Charlie Hunnam ser likheter mellan sig själv och rollfiguren major Fawcett.

- Han ville göra något meningsfullt av sitt liv, men försakade familjen, säger Charlie Hunnam. Jag hade många år när jag spelade in ”Sons of anarchy” plus film under ledigheterna från tv. Jag försummade mitt privatliv.

Han tog en tid ledigt.

- Jag hungrade efter en roll som skulle kännas meningsfull, säger Charlie Hunnam. Ett bra manus, en bra regissör, få visa vad jag kan. Den här filmen är chansen jag väntat på hela mitt liv.