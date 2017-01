Shia LaBeouf greps av polisen – mitt under livesändningen







Shia LaBeouf har gripits av polisen.

Enligt TMZ ska skådespelaren ha gett sig på en förbipasserande under sin livesändning mot Donald Trump.

Det hann inte ens gå en vecka av Shia LaBeoufs konstinstallation mot president Donald Trump , innan han greps av polis.

Det var i fredags som en kamera sattes upp utanför ”Museum of the moving image” i New York. Enligt initiativtagarna, däribland Shia LaBeouf, skulle den filma oavbrutet under Trumps fyra år som president, samtidigt som privatpersoner uppmanades gå dit och säga ”He will not divide us”.

Hettade till framför kameran

Shia LaBeouf har synts frekvent framför kameran under veckan som gått, och vid ett par tillfällen har det hettat till rejält. Detta i samband med att Trump-anhängare kommit förbi.

Men under onsdagskvällen ska det alltså ha gått så långt att LaBeouf gett sig på en Trump-anhängare mitt under livesändningen, skriver TMZ . Enligt sajten ska skådespelaren ha greppat tag i personens halsduk och i samband med det rivit honom.

Shia LaBeouf uppges nu vara misstänkt för ringa misshandel.