Jerry Yester gripen för barnpornografibrott

Jerry Yester, 74, medlem i kultbandet The Lovin' Spoonful, misstänks för barnpornografibrott.

Artisten greps i torsdags, TMZ .

På 60-talet hade det amerikanska rockbandet The Lovin' Spoonful hits som ”Summer in the city”, ”Do you believe in magic” och ”Daydream”.

I torsdags greps pianisten Jerry Yester för barnpornografibrott i delstaten Arkansas.

Enligt TMZ är han misstänkt för barnpornografibrott på 30 punkter.

Han släpptes efter att ha betalat drygt 285 000 kronor i borgensumma.

Började folkband

Jerry Yester började sin karriär i bandet Modern Folk Quartet i början av 60-talet och anslöt sig några år senare till The Lovin’ Spoonful. 2000 valdes gruppen in i Rock and roll Hall of fame.

Jerry Yester har också producerat album till artister som Tom Waits och Pat Boone .