Benny Andersson släpper soloalbum

Benny Anderssons album ”Piano” släpps den 29 september. Här är alla låtarna:

1. I Let the music speak

2. You and I

3. Aldrig

4. Thank you for the music

5. Stockholm by night

6. Chess

7. The day before you came

8. Someone else's story

9. Midnattsdans

10. Målarskolan

11. I wonder

12. Embassy lament

13. Anthem

14. My love, my life

15. Mountain duet

16. Flickornas rum

17. Efter regnet

18. Tröstevisa

19. En skrift i snön

20. Happy new year

21. I gott bevar