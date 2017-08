Mel Gibsons son Milo får prestigeroll i Hollywoodfilm

Milo och Mel Gibson. Foto: Eric Charbonneau/REX

HOLLYWOOD. Nu är nästa generation Gibson på riktigt.

Mel Gibsons son, Milo Gibson, 26, har just skrivit på för en storroll.

Han ska spela den kanadensiske krigspiloten John Kent i andra världskrigsdramat ”Hurricane”.

Triumfen kommer i kölvattnet av hans roll i ”Hacksaw ridge”, den framgångsrika krigsfilmen som hans 61-årige pappa regisserade i fjol.

Branschtidningen Variety utgår från att Milo Gibsons nya roll är en av dramats största, med tanke på att Kent ledde fler än 300 stridsplan under slaget om England.

Under sina fyra år sköt han ner 13 fiendeplan och blev senare en framstående person inom flygindustrin.

Enligt Variety kan Milo Gibson bland annat få sällskap i filmen av ”Game of thrones ”-skådisen Iwan Rheon .

I 20 avsnitt porträtterade Iwan Rheon figuren Ramsay Bolton.

Sedan ”Hacksaw ridge” har Milo Gibson avslutat inspelningen av den romantiska komedin ”Breaking and exiting”. Han har också spelat huvudrollen i ”The tribes of Palos Verdes”, där Ben Afflecks ex Jennifer Garner medverkar.

Milo Gibson har åtta syskon. Han är yngst i den syskonskara på sju barn som Mel Gibson fick med exhustrun Robyn Moore .

