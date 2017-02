Komikern som bara skämtar om Trump

”Humor är ett utmärkt vapen för att synliggöra vansinnet”





Först fick hon en chock – nu får Donald Trump henne att vilja skämta.

Komikern börjar i Göteborg och en turné följer i höst.

– Bra humor bottnar alltid i allvar, det är min övertygelse, säger komikern Yvonne Skattberg.

Allt började med att Donald Trump vann presidentvalet den 8 november. Vilket var oväntat för många. En som blev riktigt besviken var Yvonne Skattberg .

– Fler än jag känner ju den här chocken och förtvivlan över att exempelvis Donald Trump vinst i valet. Mitt sätt att reagera är att skriva humor och jag är jäkligt bra på att komma på skämt fort, säger Yvonne Skattberg.

I föreställningen tas Trumps Twitterkonto upp där han skrivit att kvinnor mår dåligt av att arbeta.

”Någon måndagmorgon har man nog tänkt att nu skulle man ju kunna vara republikan”, skämtar Yvonne Skattberg från scenen.

Sömnbrist

Komikern hade svårt att sova nätterna efter resultatet, och vaknade mitt i natten. I stället för att vända sig om i sängen och försöka somna om, gick hon upp och skrev. Det fortsatte hon med och tre veckor senare hade föreställningen ”Grab them by the balls” smygpremiär.

– Jag hade en massa skämt i huvudet sedan tidigare som jag funderat på, men när han vann kändes det som allt föll på plats.

Kompetensen saknas

I beskrivningen av stå-upp-showen där hon fått hjälp med regin av Sanna Ekman står att läsa:

”Valet i USA är äntligen över och livet går vidare.

Vi har fått höra att kvinnor inte har tillräcklig kompetens.

Nu undrar världen. Var är kompetensen?”

Skattberg beskriver Comedy som sitt första språk och utgångspunkten i föreställningen är den samlade inkompetensen. I showen konstaterar komikern att kvinnor inte kan vara tillräckligt kompetenta eftersom så få finns på maktpositioner runt om i världen.

– Humor är ett utmärkt vapen för att synliggöra vansinnet och alla orättvisor. Att skratta är frigörande, hur ska man annars orka med den här märkliga tiden vi lever i, säger Yvonne Skattberg.

Den 8 februari har den storpremiär på Teater Brunnsgatan Fyra i Göteborg och Skattberg är också aktuell i det återkommande konceptet Ladys Fight, som visats på Sveriges Television. Dessutom dyker hon upp på Klara Soppteater med ”En rapport från korttidsanställningsträsket”, där hon skojar om en av vår tids största aber – otryggheten att vakna och inte veta om man har något jobb att gå till.