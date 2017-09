Sofia Olsson, 23, stoppades från Idol: ”Besviken”

TV4: ”Våra jurister avrådde oss att ha med henne”

Foto: PRIVAT Sofia Olsson stoppas från att tävla i Idol 2017.

Hon har ett låtskrivaravtal med ett annat bolag som de erbjudit sig att riva.

Men det räcker inte för TV4 och Sofia Olsson, 23, stoppas nu från att tävla i ”Idol”.

– Jag är bara otroligt besviken, säger hon.

Sofia Olsson , 23, från Kristinehamn, var en av deltagarna som slogs ut under slutaudition i årets ”Idol”. Men via momentet ”revanschen” fick tittarna rösta fram de fyra bästa redan utslagna deltagarna som får chans att tävla igen under veckan.

En av dessa fyra blev Sofia. Enligt henne fick hon reda på att hon gått vidare under fredagkvällen. Men morgonen därpå fick hon veta att hon inte får delta i tävlingen.

– De ringer på lördag och säger att jag inte får det längre på grund av ett avtal som inte ens är aktuellt. Jag förstår att det var snabba puckar i det här momentet men alla turer och sättet de behandlade det på är inte okej, säger hon till Nöjesbladet.

”Otroligt besviken”

Enligt Sofia har hon ett låtskrivaravtal och inte ett artistavtal.

– Avtalet som det hänvisas till avsåg mig som låtskrivare, det finns alltså inte någon begränsning vad gäller mig som artist/sångerska för att vara med Idol.

Nu är hon besviken på produktionen.

– Jag är bara otroligt besviken på hur produktionsbolaget Fremantle och Idolorganisationen hanterat situationen. Jag trodde jag gjorde något positivt för produktionen och mig själv. Så jag vill bara att alla som röstat på mig och som vet att mitt klipp vann ska veta varför dem inte får se mig mer i Idol.

”Det blev fel”

På Fremantle hänvisar man till TV4 som beklagar situationen. Samtidigt är de tydliga med att Sofia inte får tävla.

– Sofias avtal tecknades i juni. Vi avslutade slutaudition i maj. Därför var det inte konstigt att hon var med till en början. Men det blev fel när vi fick veta det här inför revanschen. Därför kan vi inte ha med henne, säger Anders Edholm , pressansvarig för programmet.

Men avtalet gäller ett låtskrivarkontrakt och inte ett artistkontrakt, får hon fortfarande inte vara med?

– Vi har jurister hos oss som tittat på hennes avtal och avrått oss från att ha med henne.

Enligt Sofia har bolaget erbjudit sig att riva avtalet, gör det någon skillnad?

– Nej. Det här är redan igångsatt. Det går inte bara att riva det och ta in henne igen. Det är viktigt för oss att alla idoler tävlar på samma villkor. Sedan är det såklart jättetråkigt att hon hamnat mitt emellan här.

