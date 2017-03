Foreigners grundare omgift - med exfrun

Slutade med alkoholen: Då fann de kärleken igen





HOLLYWOOD

Nu vet Foreigners grundare, gitarristen Mick Jones vad kärlek är.

Låtskrivaren bakom ”I wanna know what love is” har gift om sig med exhustrun Ann Dexter Jones.

Vigseln skedde 32 år efter att de gifte sig första gången.

Paret som skildes 2007 knöt på torsdagen banden inför några få familjemedlemmar i New Yorks stadshus.

Till sina kompisar skickade smyckedesignern Ann bilder på sig och nyblivna maken när de med varsin bukett rosor i handen kysste varandra.

Under bilden skrev hon, ”Stadshuset i NY klockan 16. Vi gifte oss – igen”.

Till New York Post säger hon:

– Vi har rett ut allt i tysthet. Vi bestämde att vi andra gången skulle smita till det exotiska stadshuset. Vi slutade aldrig älska varandra.

Det ryktas enligt tidningen att det var Micks ”rockliv” som efter 22 år fick paret att sätta punkt.

Men nu är 72-åringen nykter och källor uppger att det är hans vita livsstil som bäddat för återföreningen.

– Jag är så glad över att vara tillbaka hos min tvillingsjäl, säger han.

Duon träffades första gången på en middagsbjudning i New York. Då hade Ann precis flyttat till staden efter en skilsmässa.

Han skrev ”I wanna know what love is” till henne.

Efter vigseln i torsdags var han överlycklig.

– Det känns som första gången på nytt, sa han och syftade på Foreigners hit, ”Feels like the first time”.

Paret är inte ensamt om att vara glad över det inträffade.

– Deras barn är överlyckliga över återföreningnen, säger en uppgiftslämnare.

Duon har flera skäl att fira. Tidigare i mars kom deras första barnbarn till världen när deras son, Nate Russ , fick en son.