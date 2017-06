Sveriges bästa Youtuber har korats

Årets Youtuber

– Therese Lindgren

– IJustWantToBeCool

– Jocke & Jonna

– Thomas Sekelius

– RandomMakingMovies

Årets Video

– Mamsen prankar - gör om Kammis rum rosa (Anja Rosenskjold)

– Spökjakt i Frammegården (Jocke & Jonna)

– Till Anders (Therese Lindgren)

– Fotbolls-EM 2016 på skånska (Skånska dubbningar)

– 1 år av träning (Zaitros)

Årets stjärnskott

– Amanda Lundgren

– JLC

– Amir Akrouti

– Theoz

– Let’s Feast

Årets serie

– Gissa Youtubern (El Chilli & Mattesmush)

– Nordic Hillbillies (Jokemock)

– Jonas testar (RandomMakingMovies)

– Spökjakt (Jocke & Jonna)

– Felix recenserar (Montefjanton)

Årets stylevideo

– En sån där dyr jävla haul (Linn Ahlborg)

– Hur vattenfast kan smink vara, Thomas testar (Thomas Sekelius)

– En vanlig jävla sminkvideo (Therese Lindgren)

– Makeup monday - Get ready with me (Anty)

Årets musikklipp

– Living in a dance machine (Montefjanton)

– All I need (Joakim Lundell ft. Arrhult)

– Dicks out for Harambe - Backstreet boys edition (RandomMakingMovies)

– Swedish fika (Go Royal)

– Tease (Manfred)

Årets collab

– Pistolen mot huvudet (Jocke & Jonna & Let’s feast)

– Lip twist challenge (Therese Lindgren & Malin Forsberg)

– Gissa Youtubers! (El Chilli & Mattemush)

– Tidernas bästa collab - quest for Guldtuben 2017 (Montefjanton)

– Sant eller falskt?! (Keyyo & Therese Lindgren)

Årets humor

– Lakidoris

– RandomMakingMovies

– IJustWantToBeCool

– Keyyo

– Hampus Hedström

Årets löfte

– Jennifer Bratt

– Mapadax

– Sigge O

– Viktoria Harrysson

– Joy J

Årets gamer

– Sampev2

– Kimmy Power

– Stamsite

– Dualgaming

– GGFrolle

Årets vloggare

– Thomas Sekelius

– Jocke & Jonna

– RandomMakingMovies

– Vlad Reiser

– Therese Lindgren

Årets action

– Skillwtwins

– Dumbassproductions

– Rackartygarna

– Felkan

– Xtr3m3flip3rs

Årets Facebook

– JacquesThomasOscar

– Lucas Simonsson

– Tom & Petter

– Språkföralla

– Carl Déman

Årets snapchat

– Tova Helgesson

– Danjalxclusive

– Amanda Edmundsson

– Joakim Lundell

– Bente

Årets Instagram

– Språkföralla

– Carl Déman

– Filip Dikmen

– Lucas Simonsson

– Jonas Fagerström

Årets Budskap

– Daniel Holmström

Källa: Guldtuben.se