Countrylegendaren Don Williams har dött

Efter en kort tids sjukdom – ”Ömsinta jätten” blev 78

Foto: Tim Mosenfelder/FilmMagic/Getty Images Don Williams blev 78 år gammal.

Don Williams har dött, 78 år gammal.

Countrystjärnan som fick smeknamnet ”den ömsinta jätten” gick bort under fredagen.

Countrylegendaren Don Williams har dött, uppger flera amerikanska medier. Artistens talesperson bekräftar i ett pressmeddelande att Williams gått bort på fredagen efter en kort tids sjukdom, skriver Rolling Stone magazine .

Don Williams slog igenom på 70-talet med hits som ”It must be love” och ”Tulsa time” och var invald i Country music hall of fame.

Hans lena röst tillsammans med stora kroppshydda gav honom tidigt smeknamnet som ”countrymusikens ömsinta jätte”.

– Genom att ge röst åt sånger som ”Good ole boys like me”, ”Lord I hope this day is good” och ”Amanda” erbjöd Don Williams lugn, skönhet och en känsla av fridfullhet som är en bristvara nuförtiden, säger Country music hall of fames vd Kyle Young i ett uttalande enligt Rolling Stone magazine.

– Hans musik kommer för evigt att vara som ett balsam i bekymmersamma tider. Alla som gör countrymusik med grace, intelligens och tidlöshet kommer göra så ståendes på den här ömsinta jättens axlar.

Don Williams blev 78 år gammal.