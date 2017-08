Noomi Rapace: ”Efter inspelningen spydde jag”









1 av 3 | Foto: Joel Ryan / AP Noomi Rapace.

Hon hyllades för sin tolkning av Lisbeth Salander i filmatiseringen av ”Millenium”- triologin.

Idag är Noomi Rapace en av de mest högaktade svenska skådespelarna i Hollywood.

– Skådespeleriet är min drog, det är världens bästa yrke, säger hon.

För Noomi Rapace tog karriären fart på riktigt efter den svenska filmatiseringen av Stieg Larssons Milleniumtriologi. Nu är Noomi en av Hollywoods mest eftertraktade skådespelare. Men än idag minns hon pärsen att spela Lisbeth Salander.

– Vi spelade in alla tre filmerna direkt efter varandra och jag var ett vrak. När vi avslutade inspelningen av den tredje filmen minns jag att producenterna kom in med en stor flaska champagne och alla firade. Men jag sprang rakt in på toaletten och spydde, det var min kropp som slängde ut Lisbeth. Jag är aldrig sjuk, men då kunde jag inte ens stå på benen. Det var som en exorcism, berättar hon i en intervju med brittiska Independent.

Spelar sju roller i samma serie

Sedan dess har Noomi Rapace medverkat i flera stora Hollywoodproduktioner, bland annat Ridley Scotts nya ”Alien”-filmer och ”Sherlock Holmes: A game of shadows”.

Nästa projekt blir Netflixserien ”What happened to Monday”, där hon spelar inte en, utan sju olika roller. I denna kommande sciencefiction- serie gestaltar hon nämligen sju olika tvillingsystrar som alla måste låtsas vara samma person för att undkomma att bli tillfångatagna av staten.

I övriga roller ser vi bland annat Willem Dafoe och Glenn Close .

Rollen har varit en utmaning för Noomi.

– Jag är van vid det, jag älskar mitt jobb, men det här är första gången jag kände att jag behövde en paus, berättar hon.

Började gråta

Under den flera månader långa inspelningen tränade Noomi på gymmet från klockan 4 varje morgon, varpå inspelningarna började vid 6.

– Jag gick inte ut på middagar eller träffade någon. Jag befann mig i min egen bubbla, det fanns inte en millimeters utrymme i mitt sinne för något annat än de där systrarna. Det var extremt, berättar hon och tillägger att hon sedan inspelningen tackat nej till ett tiotal filmer.

De första nio veckorna av produktionen var Noomie dessutom extra isolerad. Majoriteten av scenerna spelades nämligen in framför en greenscreen med stora delar av dialogen förinspelad. Därför blev det emotionellt för aktrisen då Willem Dafoe gjorde sin första arbetsdag.

– Jag hade varit ensam i nio veckor, och så kom han in i den tionde inspelningsveckan och jag var en knäppgök som bara började gråta och utbrast ”Jag är så glad att du är här!” Det var bara en sådan välsignelse att vara med någon igen, berättar Noomi med ett skratt för tidningen.

”Skådespeleriet är min drog”

Även om Noomi nu tagit en välbehövd paus är hon dock redo att återvända till arbetet. Och hon är redan fullbokad fram till nästa sommar.

– Jag är beroende. Skådespeleriet är min drog, det är världens bästa yrke, förklarar hon.

Ser sig aldrig som ett offer

Hon förklarar även hemligheten bakom sin imponerande Hollywoodkarriär.

– Jag bestämde mig för att aldrig se mig själv som ett offer, att bara kliva in i elden och aldrig vänta på att folk skulle komma till mig. Jag gör inte provspelningar. Jag har gjort fem i hela mitt liv. Om jag möter någon jag gillar klickar vi och hittar ett projekt att göra tillsammans. Jag är väldigt mycket min egen motor.

”What happened to Monday” har premiär den 18 augusti.

LÄS OCKSÅ Noomi Rapace om nya filmen med Will Smith

LÄS OCKSÅ Första bilderna på Noomi Rapace i den nya ”Alien”-filmen