Så har du aldrig sett Kristen Stewart förr

Här är stjärnans nya tuffa stil





Här är Kristen Stewarts nya stil: kortsnaggad, blonderad frisyr.

Stjärnan visade upp looken på röda mattan-minglet inför premiärvisningen av sin nya film ”Personal Shopper”.

Filmen ”Personal Shopper” hade premiär under gårdagen. Och huvudrollsinnehavaren Kristen Stewart stal rampljuset på röda mattan-minglet – med sin helt nya look.

Den nya frisyren, en blond, kortsnaggad stubb, visar sig bero på skådespelarens nästa filmjobb i thrillern ”Underwater”, skriver E! Online . Filmen handlar om en besättning undervattensforskare som utsätts för en jordbävning och tvingas fly från deras laboratorium.

Drömde om ”pojkaktig” frisyr

Men möjligen behövde stjärnan inte mycket övertalning, då Kristen Stewart tidigare sagt att hon är väldigt sugen på en kort snagg. I en intervju med In To The Gloss avslöjade hon att hon drömmer om en James Dean-aktig pojkfrisyr - eller att ta ut svängarna ännu mer än så.

– Och sedan ska jag definitivt raka huvudet innan jag dör. Jag kommer definitivt att tatuera mitt huvud medan det är rakat innan håret växer tillbaka, sade hon då.