Maria Montazamis son i dramatik på fortet

”Jag trodde att jag skulle drunkna”











1 av 4 | Foto: TV4 Nicholas Montazami fick svårt att andas under tävlingsmomentet.

Det blir dramatik i ”Fångarna på fortet ”när Hollywoodfruarna ställs mot varandra.

Maria Montazamis son, Nicholas, får problem att andas under en vattenutmaning.

– Jag trodde att jag skulle drunkna, säger han i programmet.

Hollywoodfruarna Maria Montazami , 51, och Gunilla Persson , 58, har i kväll bytt glamorösa Los Angeles mot tuffa Fort Boyard. Maria har tagit med sig dottern Hanna , 24, och sonen Nicholas , 19, medan Gunilla bildat lag med dottern Erika , 14, och radioprofilen Daniel Paris , 29.

När nyckeljakten är avklarad är det dags för lagen att samla ledtrådar i det som kallas för ’äventyret’. Under en vattenutmaning får tittarna se när Nicholas Montazami plötsligt får problem att andas. Han är fast i en bur under vatten, med endast ett litet lufthål. När han ska upp för att hämta luft drar han av misstag in vatten i lungorna och börjar hosta.

”Började kvävas”

Laget försöker tillsammans med programledaren Gunde Svan att få kontakt med Nicholas – som inte svarar.

– Är du okej?, skriker Maria Montazami i programmet.

Även Gunde Svan blir orolig.

– Be han göra tummen upp om han är okej, säger han.

Till slut har Nicholas samlat sig och dyker ner igen för att försöka få fram ledtråden. Efter tävlingsmomentet är han märkbart skakad.

– Jag tog ett djupt andetag och vattnet kom in och jag började kvävas vid ett tillfälle. Det var väldigt läskigt, jag trodde att jag skulle drunkna, säger han i programmet.

Fångarna på fortet sänds klockan 18:00 i kväll på TV4 Play.

LÄS OCKSÅ Maria Montazamis chock – mötte en våg av knarklukt

LÄS OCKSÅ Här är alla deltagare i ”Fångarna på fortet” 2017