Kardashian bryter tystnaden om Paris-rånet: ”De kommer skjuta mig i ryggen”

Berättar om skräcken i sin realityserie





Hon rånades brutalt på smycken för tiotals miljoner kronor.

Sedan försvann Kim Kardashian från radarn.

I mars berättar hon om skräcken på hotellrummet i Paris – i sin egen realityshow.

Kim Kardashian , 36, bands och rånades på sitt hotellrum i Paris under modeveckan i oktober.

Timmar efter det återförenades hon med sin familj och höll sedan låg profil.

Mardrömmen kommer beskrivas i den kommande, trettonde, säsongen av familjens realityshow ”Keeping up with the Kardashians” som spelades in fram tills tre veckor efter rånet, skriver Eonline.

”Bad för sitt liv”

I en trailer ses hon gråta när hon berättar om händelsen.

– De kommer skjuta mig i ryggen, det finns ingen väg ut. Det gör mig så upprörd när jag tänker på det, säger hon.

– Hon bad för sitt liv och sa att hon hade bebisar hemma. Sedan tejpade de för hennes mun och la henne i badkaren. Hon trodde att de skulle döda henne, har enkälla berättat för Eonline.

Direkt efter rånet pausades inspelningen men togs sedan upp igen.

– Att ta ledigt efter rånet har verkligen förändrat Kim till det bättre. I början var hon för traumatiserad för att göra annat än ta hand om sina barn. När tiden gick märkte hon att hon älskade sitt nya lugna liv, säger en källa till People.

”Jag behöver åka hem”

Säsongen har premiär i mars och behandlar även maken Kanye Wests , 39, psykkrasch – som slutade på sjukhus efter en lång tid av turbulens, tufft arbete och stress.

– Snälla, skräm inte upp mig, snälla, vad händer? Jag tror verkligen att han behöver mig och att jag behöver åka hem, säger Kim när hon får beskedet i klippet.

Kim och Kanye har barnen North, 3, och Saint, 1.