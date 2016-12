Systern ärver förmögenhet efter George Michaels död

Ärver över 600 miljoner kronor

George Michael. Foto: © Suzanne Plunkett / Reuters / REUTERS TT NYHETSBYR�N

George Michael stod mycket nära sina systrar. Efter hans död går delar av hans förmögenhet bland annat till hans mellansyster Melanie, 55.

George Michael har lämnat efter sig en förmögenhet på cirka 1,18 miljarder kronor. Nöjesbladet har tidigare rapporterat om att stjärnans kända gudbarn troligtvis kommer att få ta del av arvet .

Bland gudbarnen finns bland annat basisten Martin Kemps barn Roman och Harley .

Enligt The Sun kommer George Michaels ena syster, Melanie , 55, att få ärva omkring 560 miljoner kronor från sin bror. Även hans andra syster, Yioda , 57, väntas få ta del av arvet som omfattar allt från konst till flera fastigheter.

”Fanns vid hans sida”

Enligt en källa till the Sun stod George Michael sina systrar väldigt nära. Under toppen av hans popkarriär reste Melanie ofta med honom runt jorden. Hon är frisör och klippte ofta hans hår.

– Hon fanns där under många av milstolparna i hans liv och fanns vid hans sida ända till slutet, säger en källa till The Sun.

Dödsorsak okänd

Enligt George Michaels manager ska orsaken till stjärnans död vara hjärtsvikt . Enligt The Guardian ska en obduktion ha utförts under torsdagen.

Polisen från Thames Valley har i ett uttalande meddelat att dödsorsaken ännu inte är fastställd och att fler tester ska utföras.