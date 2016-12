Fotbollsnördarna missade - fotbollsfrågorna!

Bästa avsnittet av ”På spåret” hittills den här säsongen.

Helt oväntat missade de tävlande fotbollsnördarna en av fotbollsfrågorna. Fredrik Lindström plockade fram stå upp-takterna gång på gång. Och en Steven Spielberg-film avgjorde tävlingen…