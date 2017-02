Då får vi se nya säsongen av ”Orange is the new black”

Piper är huvudkaraktären i ”Orange is the new black”. Foto: AP TT NYHETSBYRÅN

Väntan är över.

Releasedatumet för succéserien ”Orange is the new black” är satt.

”Orange is the new black” är tillbaka i sommar.

Den nionde juni 2017 släpps hela den femte säsongen på Netflix .

Ihop med releasedatumet publicerade Netflix en kort trailer där man i små snuttar får se de kvinnliga fångarnas ansikten.

Nu dröjer det inte alltför länge innan vi får ta del av vardagen för Piper, Alex, Red och de andra fångarna i Litchfield-fängelset igen. Serien fortsätter utan den populära karaktären Poussey som gick ett tragiskt öde till mötes i slutet på säsong fyra.