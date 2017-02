Drew Barrymore i olycka under inspelning

Berättar nu om otäcka fallet: ”Jag dog nästan”





Drew Barrymore spelar zombie i en ny serie.

Nu berättar hon att hon under inspelningen var med om en allvarlig fallolycka och tvingades läggas in på sjukhus.

– Det var fruktansvärt, väldigt allvarligt. Jag har aldrig fallit så tidigare i mitt liv, säger hon till Us Weekly.

Drew Barrymore marknadsför just nu sin nya tv-serie ”Santa Clarita Diet”. En zombieserie där hon spelar mäklaren Sheila, som förvandlas till zombie och börjar äta andra människor.

Under torsdagen avslöjade hon för Us Weekly att hon skadades så allvarligt under inspelningen att hon var tvungen att läggas in på sjukhus.

– Jag dog nästan, säger hon till Us Weekly.

”Var fruktansvärt”

Olyckan skedde under sensommarn då Barrymore repeterade en scen där hon skulle hoppa upp på en mans rygg för att döda honom. Enligt Victor Fresco , som skapat serien, fick hon inget bra grepp, utan halkade av och slog i huvudet.

– Det var fruktansvärt, väldigt allvarligt. Jag har aldrig fallit så tidigare i mitt liv, säger hon.

– Jag tänkte att ’Vi har dödat Drew Barrymore’, säger Victor Fresco.

Stjärnan fick föras till sjukhus efter att sjukvårdare anlänt till inspelningsplatsen i Kalifornien. Efter att ha fått huvudet röntgat kunde det konstateras att Barrymore fått hjärnskakning.

Inspelningen lagd på is

Enligt Us Weekly fick inspelningen läggas på is medan Barrymore låg på sjukhus.

Veckan efter skulle hon spela in scenen med hoppet. Vilket hon tyckte kändes läskigt efter olyckan.

Dock fick hon stort stöd från produktionen vilket hon uppskattade.