Kenny Solomons om skönhetsingreppet: ”Skäms inte ett dugg”





Strax efter bröllopet med Tess Merkel märke Kenny Solomons att han började bli tunnhårig.

Nu har han gjort slag i saken och genomgått en hårtransplantation.

– Jag skäms inte ett dugg.

Alcazar-sångerskan Tess Merkel , 47, och hennes make Kenny Solomons , 30, har varit ett par i fyra år och för ganska exakt ett halvår sedan gifte de sig romantiskt på en strand i Indien.

Nu berättar Kenny för Nöjesbladet att han efter bröllopet noterade att han hade blivit lite tunnhårig. Något som han till slut inte orkade med. Nu har han gjort en hårtransplantation och är mer än nöjd med resultatet.

– Det var en piece of cake, det gjorde inte ont alls, säger Kenny som till vardags driver egna barbershopen Rusty Rascals i Stockholm.

Rockstjärnelook nästa?

Han fortsätter:

– Jag märkte att jag började tappa håret strax efter att vi hade gift oss. Först skyllde jag det på mina gener och mitt släktarv, but then I blamed it on the disco, säger Kenny skämtsamt och syftar på en av Alcazars mest kända låtar.

Han vill inte gå in på några detaljer, men säger att han absolut inte skäms för ingreppet och att frun Tess tycker om sin makes nya hår.

– Hon tycker som jag, att det är underbart att ha en valmöjlighet. Tidigare hade jag bara en stil att välja på när jag skulle klippa mig, nu med tekniken som finns att fixa naturligt håravfall så har jag möjligheten att låta håret växa långt eller trimma det väldigt kort. Att ha ett val är underbart.

Den excentriske Kenny avslöjar också vad som är Tess favoritstil.

– Hon har alltid älskat rockstjärnelooken och jag har hela tiden lovat henne att jag ska låta mitt hår bli långt för att hon ska ”gå igång”. Nu kan jag göra det!

