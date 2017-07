Zara Larssons svar på kärleksfrågan

Kommenterar den fyndiga raggningsrepliken om ägg











”Vem är du och hur gillar du dina ägg på morgonen?”, undrade Zara Larsson på Twitter för snart två år sedan.

Nu är hon tillsammans med Brian Whittaker, killen hon efterlyste, och har därmed svaret på frågan.

”He likes his eggs scrambled”, skriver hon på Instagram där hon publicerat en kärleksfull bild på paret.

Zara Larsson är kär. Hon är tillsammans med den brittiska modellen Brian Whittaker .

På Instagram har hon nu publicerat en bild på sig själv, tillsammans med sin pojkvän. Där står paret tätt omfamnade med ansiktena vända mot varandra.

Dessutom kommenterar hon för första gången något som trogna fans gjort till en snackis i sociala medier.

Den 27 November 2015 Twittrade Zara två bilder på Brian och skrev ”Who are you where do you live how old are you why are you so fine how do you like your eggs cooked in the morning?”.

Har fått svar på äggfrågan

Efter att Zara och Brians förhållande blev allmänt känt har många fans grävt fram den gamla Tweeten och roat sig åt att hon faktiskt nu är tillsammans med killen hon sökte via Twitter.

Bildtexten på bilden hon nu publicerat på paret på Instagram lyder: ”He likes his eggs scrambled”

Slutet gott, allting gott.

LÄS OCKSÅ Zara Larsson: ”Machokulturen är giftig”

LÄS OCKSÅ Här överraskas Molly Sandén av Danny Saucedo och kändisvännerna

LÄS OCKSÅ Finansministern: Zara Larsson borde bli partiledare