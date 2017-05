Svenska tv-profilen dejtar Kardashian-stjärnans ”flickvän”











Kardashian-stjärnan Scott Disicks nya flickvän, modellen Ella Ross, har ätit middag med en ”mystisk man”.

Det visar sig att mannen på bilderna, som spridits världen över, är svenske tv-profilen Andreas Ishak.

– Jag kommer förmodligen att träffa henne igen, säger Andreas Ishak till Hänt .

Andreas Ishak och Ella Ross lämnar restaurangen Catch i Hollywood. Foto: Photographer Group/Splash News

Scott Disick , 34, känd från ”Keeping up with the Kardashian” och tidigare pojkvän till Kourtney Kardashian , 38, har ryktats vara tillsammans med den kända modellen Ella Ross , 21. De har setts dejta ett flertal gånger under den senaste månaden.

Men enligt uppgifter till Daily Mail har supermodellen börjat träffa en ny man, som fram till nu varit en ”mystisk dejt”.

Men nu är den mystiske mannens identitet avslöjad, skriver Hänt.

Det har visat sig vara Andreas Ishak , 24, från Linköping som dinerat med Ella Ross på ett av Los Angeles inneställen, vilket Hänt var först att rapportera om. Andreas Ishak, äger tatueringsstudion Studio S Tattoo och blev ett känt namn i och med sin medverkan i programmet ”Ex on the beach Sverige” 2016. Han är dessutom bästa vän med Samir Badran , 27.

Nobbade ”pojkvännens” födelsedagsfest

– Jag är inte så insatt i ”Kardashians” och följer inte deras program, så jag visste inte vem hon var. Jag visste inte att hon var en av deras ex eller tjej eller något, bara att hon var trevlig. Min kompis jobbar med varenda kändis här i Los Angeles, så han bjöd ut Ella och hennes kompis och så hade vi en middag ihop. Mariah Carey satt vid bordet bredvid oss, säger Andreas Ishak till Hänt.

Scott Disick firade sin 34-årsdag samma kväll som Ella Ross och Andreas Ishak fångades på bild av paparazzifotografer strax efter middagen på en av Los Angeles trendigaste restauranger.

”Blev sjukt chockad”

– När vi gick ut från Catch, som är en av de mest kända restaurangerna i Hollywood, så stod det massa paparazzi utanför och fotade oss. Jag blev sjukt chockad, de blixtrade sönder mina ögon och jagade oss. Det var så plötsligt. Vi var tvungna att hoppa in i taxin fort och de åkte efter, säger han till Hänt.

Andreas Ishak berättar för tidningen att han kommer träffa Ella Ross igen.

– Ja. Jag kommer förmodligen att träffa henne och festa igen och så snart igen, ja, säger Andreas.