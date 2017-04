Gordon Ramsay vägrar låta barnen ärva förmögenheten







Kändiskocken Gordon Ramsey vägrar låta sina fyra barn ta del av hans rikedom – trots att han rapporteras tjäna lika mycket som Beyoncé.

– Förmögenheten kommer definitivt inte gå till dem, och det är inte för att vara elak, säger han till Telegraph.

Programledaren och kändiskocken Gordon Ramsay , 50, tjänade under förra året lika mycket som Beyoncé på sitt matimperium. Enligt Forbes drog de båda in nästan 500 miljoner svenska kronor under 2016, rapporterar Telegraph. Men trots att han har en enorm förmögenhet vägrar han låta sina barn ärva den i sitt testamente.

– Förmögenheten kommer definitivt inte gå till dem, och det är inte för att vara elak. Det är för att inte skämma bort dem, sa han till Telegraph.

De fyra barnen Matilda , 15, Jack och Holly , 17 och Megan , 18, lever inte ens i lyx när familjen åker på semester. Det ser Ramsay till. Medan han och frugan Tana , 42, sitter i första klass i flygplanet reser barnen tillsammans i ekonomiklass.

– Jag svänger vänster med Tana och de går åt höger, och jag säger till flygvärdinnan ”Se till att de små jävlarna inte kommer i närheten av oss, jag vill sova på det här planet”, säger han till Telegraph.

Barnen får veckopeng

Han tycker inte att barnen har arbetat tillräckligt hårt för att ha råd med den typen av lyx.

– Jag har jobbat arslet av mig för att sitta så nära piloten och du uppskattar det mer när du har jobbat för det, säger han.

Pengar har aldrig varit en förstahandsprioritet i hans liv, och det reflekteras i sättet han uppfostrar dem. Gordon Ramsay vill inte att barnen ska bli bortskämda och tonåringarna har under sin uppväxt jobbat med diverse olika välgörenhetsarrangemang.

I veckopeng får den yngsta dottern Matilda omkring 550 kronor. Det ska täcka kostnader både för telefonräkningar likväl som bussbiljetter. Äldsta dottern Megan, som går på universitetet, får 1100 svenska kronor i veckan, berättar Ramsay för tidningen.

