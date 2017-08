Tronspelet: ”Nattkungens triumf”

Podcast: Allt om avsnittet ”The dragon and the wolf” (s07e07)

Monumental triumf – för Nattkungen.

Vi går igenom alla frågetecken efter sjunde och sista avsnittet i säsong sju av Game of thrones, ”The dragon and the wolf”.

Säsongsavslutning! Vi grottar ner oss i avsnitt sju i säsong sju av Game of thrones, ”The dragon and the wolf”. Ett stort gäng dynamiska duos möts igen när team Cersei, team Jon och team Dany möts för ett rådslag om vapenvila. Jon Snow visar att han är oförmögen att ljuga – något Cersei har gjort till en konstart. Men hennes ränker kostar henne både en general och en älskare/bror. Vi analyserar Sansa och Aryas dramatiska dubbelspel och konstaterar att Littlefinger är ”shit at dying” (för att låna ett citat av The Hound). Sam möter den Treögda korpen som förklarar att Jon är Järntronens rättmätiga arvinge – typiskt nu när han äntligen får ha båtmys med Dany.

Vi blir besvikna på murens magiska kraft men förlåter allt då vi får se Nattkungen på en isdrake. Slutstriden är här.



