Så blir säkerheten på Rockbjörnen

Alla ska känna sig trygga på Rockbjörnen.

Festivalsäkerheten har högsta prioritet på musikfesten i Kungsträdgården i kväll.

– All vår personal finns tillgänglig för att skapa trygghet för alla, säger Eva Widgren, projektchef på We Are Sthlm.



1 av 2 | Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Publik

I kväll intar Rockbjörnen Kungsträdgården ! Klockan 19.30 drar Rockbjörnengalan i gång och totalt ska åtta priser delas ut. På scen står svenska och internationella stjärnor som Silentó , Kamferdrops och Benjamin Ingrosso .

Rockbjörnen arrangeras i samband med Europas största ungdomsfestival We are Stockholm som tillsammans med Nöjesbladet lägger största vikt vid säkerheten under kvällen.

Ambitionen: En glädjefest

Utbildade vakter finns på plats i Kungsträdgården under galan tillsammans med Aftonbladets 50 volontärer i gula västar med hashtagen #inteensam för att säkra tryggheten för besökare. Publiken ska kunna kontakta personal var på området de än befinner sig.

Ambitionen är en festivalkväll fylld av fest, glädje och kärlek där ingen känner sig utsatt eller otrygg.

Arbetar brottsförebyggande

– Vår säkerhetsorganisation är handplockad och flertalet har arbetat tillsammans på tidigare festivaler under många år. Vi arbetar alltid utifrån det breda brottsförebyggande perspektivet och samverkar med polis, myndigheter och frivilligorganisationer. Viktigast för oss är att alla som besöker festivalen känner sig trygga och välkomna och all vår personal finns tillgänglig för att skapa trygghet för alla, säger Eva Widgren , projektchef på We Are Sthlm.

Skärpt säkerheten ytterligare

Förra årets anmälningar om sexuella övergrepp trots säkerhetspersonal på plats har gjort att teamet skärpt trygghetsarbetet ytterligare.

– Förutom att vi alltid tittar på en mängd delar av säkerhetsarbetet utifrån årets förutsättningar, så har vi i år valt att avsluta programmet klockan 22 varje kväll. En tidigare stängningstid tror vi skapar tryggare stämning och motverkar brott efter att det börjar bli mörkt, säger Eva Widgren.

Totalt slåss 20 svenska artister, 8 utländska stjärnor, 5 konserter och 5 fanbases om att kamma hem åtta Rockbjörnar i år. Evenemanget är gratis och alla är välkomna.

LÄS OCKSÅ De delar ut pris på Rockbjörnen 2017

LÄS OCKSÅ Här är programledarna i Rockbjörnen 2017