Måns och fästmön firar förlovningen på Hula Hula Beach- Visar upp ringen

Delar med sig av bilden – firar tillsammans i Kroatien





I dagarna förlovade sig Måns Zelmerlöw med brittiska kärleken Ciara Janson.

Frieriet delade de med världen via en bild på Instagram.

Nu visar Ciara upp ringen i sin Instastory.

För två dagar sedan delade Måns Zelmerlöw en bild på Instagram där han stod på knä framför flickvännen Ciara Janson. På sin egen Instagram delade Ciara snart samma bild med texten:

”Mrs Z to be #happiestgirlinthewholewideworld” följt av emojin för en förlovningring.

Nu visar den brittiska aktrisen upp den förmodade förlovningsringen i sin Instastory. Ringen är en stor blå sten omgiven av en ring av diamanter och sitter på Ciaras vänstra ringfinger. Den så kallade halo- designen är typisk för just förlovningsringar, och då just detta smycke inte synts till tidigare tyder alla tecken på att det var just denna ring hon erhöll av Måns på förlovningsdagen.

Den 2 juli firade paret sin ettårsdag, något Måns delade med en bild på det lyckliga paret tillsammans i London. Att döma av hennes och Måns övriga bilder verkar det som att de nu istället firar förlovningen med vänner i Kroatien, och bilderna är tagna på Hula Hula Beach bar där.

