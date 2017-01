Bowie visste inte hur allvarligt sjuk han var

Svenske vännen: Fick beskedet när han spelade in sista videon











David Bowie spelade in sin sista video, som tolkats som en avskedshälsning.

Men sanningen är att han fick beskedet att mer vård var lönlöst under tiden videons pelades in.

– Senare fick jag veta att det var den veckan han fick veta att det var över, säger regissören Johan Renck till BBC enligt Daily Express .

På tisdag är det ett år sedan David Bowie dog i cancer, 69 år gammal.

Nu avslöjar svenska vännen, Johan Renck , som spelade in hans sista musikvideo till låten ”Lazarus” , att stjärnan fick veta hur allvarligt sjuk han var just under inspelningen av videon, skriver Daily Express.

– Senare fick jag veta att det var den veckan, då vi spelade in, som han fick veta att det var över, att de avslutade behandlingen eller vad det nu betyder. Att hans sjukdom hade vunnit, säger Renck i dokumentären “David Bowie: The Last Five Years”, som BBC visar på årsdagen av hans död, enligt tidningen.

Dog strax efter samarbetet

I videon ligger Bowie på sin dödsbädd med ögonen täckta bakom ett lindat bandage, och två knappar där ögonen annars skulle synts. Videon har tolkats som ett medvetet sista meddelande från en stjärna som visste att han skulle dö, men det var inte fallet enligt Renck.

– För mig handlad det om en biblisk aspekt, människan som reser sig upp igen, det hade inget med sjukdom att göra. Han gillade bara den bildlösningen, säger Renck i dokumentären enligt Daily Express.

Strax efter samarbetet dog Bowie.

– Bara sådär, inga sista någonting, inget avskedstal, ingenting stannade upp. Även om det kändes så fruktansvärt ,absolut, var det något helt ordinärt att en döende man skulle dö och aldrig komma tillbaka, sa Johan Renck i sitt sommarprat i P1 i somras .

”Drog upp dödskortet”

Där berättade han också om den starka vänskap och de innerliga samtal som kom upp under arbetet med musikvideon och dess föregångare till låten ”Blackstar”.

– Vi kom varandra jävligt nära under en tid med intensivt arbete. Inte minst för att han inledningsvis drog upp dödskortet och öga mot öga berättade för mig att han var sjuk och skulle dö.

Bowie släppte sin sista och 25:e skiva ”Blackstar” på sin födelsedag, två dagar före sin död.