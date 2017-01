Dansk tv-kvinna pekas ut som Elijah Woods fästmö

Elijah Wood är i Sverige med vad som uppges vara hans ”fästmö”.

Nu pekas hon ut som den danskfödda tv-producenten Mette-Marie Kongsved.

– De var jättetrevliga, säger Britta Jonsson-Lindvall på Treehotel i Harads där de tillbringade natten i förrgår.

Elijah Wood fortsätter sin Sverigesemester och sågs senast på Treehotel i Harads, där han poserade med hotellägaren Britta Jonsson-Lindvall .

– Han åt frukost och vi satt och pratade med honom, och jag frågade om jag fick ta en bild och lägga ut. Han är en jättetrevlig ung man, väldigt enkel. Jag berättade att det stått i tidningen att han var här, då skrattade han och sa: ”ja, vad de skriver”.

Han är i Sverige i sällskap av en blond kvinna.

– Han är på semester med sin flickvän, de ville nog uppleva vårt arktiska klimat och vad vi gör här uppe. De flesta som kommer har fått tips av en vän och vi har haft ganska många från film- och modebranschen.

Sa han att det var hans flickvän?

– Det utgick jag ifrån.

Är hon från Sverige eller varför semestrar de här?

– Nej hon är inte från Sverige, de vill uppleva det arktiska klimatet och vad vi gör här. Det var minus 35 grader men det bekymrade dem inte, de tyckte nog bara att det var spännande, säger Britta och skrattar.

Pekas ut som dansk tv-kvinna

Paret dök först upp på restaurang Tuppen i Sundsvall den 28 december. Två dagar senare syntes de på Bilbolagets kafé i Östersund och sedan i en textilbutik i Frösö. Där pekades kvinnan ut som danska producenten Mette-Marie Kongsved (tidigare Katz).

Hon arbetar på det Los Angeles-baserade produktionsbolaget XYZ Films som bland annat ligger bakom Netflixfilmen ”I don’t feel at Home in this world anymore” med Elijah Wood i huvudrollen och premiär i slutet av februari.

Mette-Marie Kongsved började på bolaget som praktikant 2013 efter en karriär inom modern dans och balett och jobbar numera med tv-utveckling.

På bolagets hemsida uppges hon ”njuta av konstiga saker som saltlakrits och inlagd sill”.

De har figurerat i varandras sociala medier . I en intervju med den fanbaserade sajten The Mary Sue hyllade Elijah Wood henne som en av de framträdande kvinnorna i filmbranschen: – Hon gör fantastiska saker och är en mästare inom film. Jag känner mig omgiven av många starka kvinnliga röster.

”Hade inte bokat i sitt eget namn”

Vid sin ankomst avnjöt de revkalvinnanlår på pensionatet som ligger i anslutning till hotellet.

Först rådde osäkerhet kring om det verkligen var ännu en världsstjärna på besök.

– Hon som jobbade på kvällen när de kom kände inte igen honom. Han hade ju inte bokat i sitt eget namn, men vid frukosten kom han.

Då stegade Britta fram och bad om en selfie, som hon gjort med celebriteter som Kate Moss, Robin Söderling och Kim Källström förr.

Men hon la upp den först när paret åkt.

– De skulle vidare. Jag sa att han skulle köra lugnt och inte ha bråttom på vintervägarna. Vi kramades lite grann och sedan åkte de iväg, säger hon och skrattar.