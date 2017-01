Mariah Carey: Någon saboterade min show

Kräver nu officiell ursäkt efter utskrattade nyårskonserten











Under nyårskvällen stod Mariah Carey för ett av årets minst bejublade framträdanden, när hennes nyårskonsert inför miljonpublik blev ett totalfiasko. Nu anklagar hon bolaget bakom för att ha saboterat hennes show.

Under nyårskvällen spelade Mariah Carey på Times Square i New York, hundratusentals människor var på plats för att se framträdandet och miljoner följde det hemifrån via sina tv-apparater.

Men spelningen blev inte alls som stjärnan tänkt sig, på grund av tekniska problem där stjärnan fick lämna scenen förödmjukad och utskrattad efter att ha mimat helt osynkat till den förinspelade musiken.

Anklagar bolag för sabotage

Nu slår stjärnans manager tillbaka mot bolaget bakom produktionen och anklagar de för att medvetet saboterat artistens show, och att Carey vid ett flertal tillfällen påpekat för teknikerna att utrustningen inte fungerade, både innan och under framträdandet, och de kräver nu en officiell ursäkt för det som hände.

Var en olycka

Bolaget Dick Clark Productions som ansvarade för konserten hävdar i sin tur att man absolut inte saboterat framträdandet och att anklagelsen om att man medvetet skulle förstört stjärnans show är rent av löjlig. Man säger vidare att man producerat den här typen av framträdanden i över 50 år och hävdar fortsatt att det hela bara är ett olyckligt tekniskt missöde.

Man väljer dock att be om ursäkt till artisten för det som hände under framträdandet.