Skådespelare i enorm protest: Sänder live i fyra år

Ska upprepa samma fras konstant





”He will not devide us”.

Den meningen ska upprepas i fyra år framför en kamera som sänder live från New York.

Skådespelaren Shia LaBeouf ligger bakom projektet som är en enorm protest mot att Donald Trump blivit president.

Efter att Donald Trump svurits in som president under fredagen har många uttryckt sitt missnöje. Däribland flera kändisar.

Som en protest mot Trump har skådespelaren Shia LaBeouf dragit igång ett projekt som går ut på en fyra år lång livesändning. Bakom projektet ligger även Luke Turner och konstnären Nastja Säde Rönkkö .

”Han ska inte splittra oss”

Utanför ”Museum of the moving image” i New York har en kamera ställts upp för att genomföra det hela. Dit uppmanas privatpersoner gå och säga meningen ”He will not divide us”: Han ska inte splittra oss, så många gånger de vill, hur länge de vill.

Inledningsvis syntes Jaden Smith , son till Will Smith och Jada Pinkett Smith , framför kameran. Därefter klev initiativtagaren själv, Shia LaBeouf in och ställde sig och upprepade samma mening, om och om igen. Hela tiden med blicken rakt in i kameran.

Enligt projektets hemsida ska orden ”He will not divide us” fungera som ett mantra för att visa motstånd. Tanken är att kameran ska rulla hela Trumps mandatperiod.

Här kan du se livesändningen