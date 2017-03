Clem Curtis är död





Sångaren Clem Curtis, som var den första frontmannen i det brittiska bandet The Foundations har avlidit vid 76 års ålder, skriver BBC.

Han sjöng bland annat på bandets hit "Baby, now that I've found you" från 1967.

Låten sägs vara den första listettan gjord av ett brittiskt band med medlemmar av olika hudfärg.

Curtis hade dock lämnat bandet innan låten "Build me up buttercup" blev en hit, men ska ha sjungit sången med bandet vid ett antal tillfällen.

Led av obotlig cancer

Clem Curtis föddes i Trinidad och flyttade till England som 15-åring. Efter sin tid i The Foundations hade han även en solokarriär och medverkade i musikaler. Hans anhöriga har bekräftat att Curtis gick bort under måndagsmorgonen. Enligt tidningen The Daily Star hade sångaren diagnostiserats med obotlig cancer tidigare i år.