Lindarws teori: Därför gick Owe vidare

Pekar ut korvkastningen som nyckeln









När Christer Lindarw, 63, slogs ut ur mellon förra året trodde han att det berodde på att hans äldre fanskara inte appröstar.

Att Owe Thörnqvist, 87, lyckades ta sig vidare pekar enligt Lindarw på en sak: Kast med liten varmkorv.

– Det appellerar på barn, säger han till Nöjesbladet.

Christer Lindarw, 63, är aktuell med sin sista stora show med After Dark. Under parollen ”This is it” sammanfattar han sina 40 år i branschen.

– Det märks att man inte är 60 längre, haha. Det tar ju på krafterna men jag känner att även om det här blir den sista stora showen så har jag inte sagt att jag ska sluta helt att stå på scen. Jag tror inte att jag klarar av att bara sätta mig och rulla tummarna sen, säger han till Nöjesbladet.

Under scenshowen, som kommer till Stockholm i höst, hyllar Lindarw bland annat sin parhäst Lasse Flinckman som dog i april förra året.

Under den pågående turnén har han också bestämt sig för att inspireras av Owe Thörnqvist , 87. Melodifestivalens äldsta deltagare som blev storfavorit i Växjö och gick direkt till finalen.

– Redan till nästa vecka ska vi lägga in Owe Thörnqvists ’boogie woogie’ från Melodifestivalen.

Korven är nyckeln

Senast Lindarw själv medverkade i Melodifestivalen, förra året, kom han sist. Efter det kritiserade han röstningssystemet och var orolig över att artister med en äldre fanskara inte skulle få lika många röster på grund av att det går att rösta med en app. Något han tror är mer ungdomasnpassat.

Efter Owe Thörnqvist storslam i år står han fast vid sin åsikt. Men tror sig ha en annan förklaring till varför Thörnqvist gick direkt till final: Korvkastning.

– Jag tror fortfarande att ungdomarna har en fördel med tekniken. Men att Owe kastar iväg en varmkorv, det appellerar på barn. Det är ju totalförbjudet för en unge att kasta mat på golvet. Sådant kan de tycka är jättebusigt och kul.

”Kommer bli en hit”

Att en äldre deltagare med äldre fans nu tagit sig till final gör inte Lindarw upprörd.

– Nej, jag har ingen bitterhet över att vi åkte ut. För oss är det ändå ingen jättestor grej att vara med i mellon, för vi är en av de få artister som med sanning kan säga att vi bara är med för att det är kul och för att det gynnar reklamvärdet i att vi satt upp en ny show.

Hejar du på Owe i finalen?

– Alltså jag tror att han kommer att kunna placera sig väldigt bra. Det blir ju lite som ’Kvinnaböske’ gjorde för några år sedan. Jag tror att det kommer att bli en hit.

Korven kan kanske ta hem det?

– Ja, haha, man vet aldrig.