Lasse Hallström rasar mot svenska filmbolagets beslut

Lasse Hallström är besviken över filmbolagets beslut.

Regissören Lasse Hallström rasar.

Hans nya USA-succé ”A dog's purpose” får inte biopremiär i Sverige, utan släpps direkt på dvd.

– Jag är jävligt besviken att det enda jävla landet i Europa där man inte tror att filmen ska få en publik, är mitt gamla hemland, säger han till Nöjesbladet.

Ja, det är ord och inga visor från den 70-årige regissören.

Över 600 000 såg Lasse Hallström vara vänligheten själv när han och Lena Olin pratade om sitt liv ihop i TV 4:s ”Tillsammans med Strömstedts” i torsdags kväll.

Men nu är han arg, förbannad och ledsen.

”A dog's purpose”, en dramakomedi efter W. Bruce Camerons bästsäljande bok, handlar om en hund som återföds fyra gånger i olika skepnader och raser och med olika ägare åren 1961 till nutid. Josh Gad har lånat ut sin röst till de olika hundarna, Dennis Quaid är den mest kända skådespelaren i övrigt.

En av Hallströms största framgångar

Men det är inte kända namn utan historien i sig som har berört människor.

Med 143 miljoner dollar (drygt 1,2 miljarer kronor) i intäkter på bara en och en halv månad är det en av Lasse Hallströms största framgångar. Inte minst med tanke på att filmen ”bara” kostade 22 miljoner dollar (193 miljoner kronor) att spela in.

– Den har dragit in 62 miljoner dollar i USA och ännu mer i Kina, säger Hallström.

Han har erbjudit sig att åka hem till Stockholm och göra pr för filmen, men inte fått någon respons.

I stället släpps filmen direkt på dvd i maj.

– Vi tycker att det är en mycket välgjord och trevlig film, men har gjort bedömningen att vi i rådande konkurrens på landets biografer inte kommer generera önskade intäkter för att få kostnadstäckning för en lansering på bio. Naturligtvis ska inte den svenska publiken gå miste om ”A dog's purpose”, filmen kommer lanseras hos alla fysiska och digitala aktörer både som möjlig att hyra och köpa i maj, skriver distributionsbolaget Nordisk Films svenska chef Anders Melin i ett mejl till Nöjesbladet.

”Lust att slänga mitt svenska pass”

– Jag är både ledsen och förbannad. Enda jävla landet i Europa där man inte tror på filmen kommersiellt är mitt gamla hemland, säger Lasse Hallström, på telefon från New York, där han klipper sin kommande film ”The nutcracker and the four realms”.

– Det är så man får lust att slänga sitt svenska pass, säger han, men ångrar sig sedan, det är inte Sverige i sig är han är arg på.

– När SF (Svensk Filmindustri) hade mina filmer bjöds man hem för galapremiärer, för att träffa media, för förhandsvisningar. Nu släpps filmen bara ut direkt på dvd. Jag är jävligt besviken. Jag har gjort en film som folk i första hand ska se på bio, inte i tv-soffan.