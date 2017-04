Kajsa Ernst: Jag går från Östermalmshagga till sexberättare











En miljon tv-tittare följer hennes statusjakt i TV 4:s ”Finaste familjen” varje fredagskväll. Snart har hon premiär på ”Stockholm lust”, en pjäs om vanliga människors sexupplevelser.

– Jag går från Östermalmshagga till sexberättare på kvällarna. Det ska bli jätteroligt, även om jag nästan blir lite svettig och generad nu när vi repeterar, säger Kajsa Ernst, 54.

När fotografen Lotte Fernvall tar bilder på henne i entrén till ett flott hotell på Östermalm, traditionellt känt som Stockholms ”finaste” stadsdel, den där överklassen bor, passerar några 60+-kvinnor som verkar väl hemmastadda i kvarteren.

De tittar, man ser att de känner igen Kajsa Ernst och så fortsätter de med ett leende på läpparna.

Jodå, även östermalmsborna kan skratta åt TV 4-seriens stundtals rätt elaka drift med dem själva.

”Bra statister”

En gång när de spelade in första säsongen, vid Karlaplan, tänkte Kajsa Ernst ”jävlar vilka bra statister de har hittat, rätt kläder och allting”.

– Det var nyfikna riktiga Östermalmsbor. Det där säger väl kanske mer om mina fördomar, än om dem som bor där.

– Nu när vi spelade in andra säsongen, var det aldrig några sura miner. Mera ”Vad kul att det blir en säsong till”. De kanske inte tycker att serien ligger så nära just dem, utan dem de vet bor på nästa gata, säger Kajsa Ernst och skrattar.

Hon spelar Ann, gift med välbärgade Göran Linder (Tommy Körberg ). Tillsammans har de tre vuxna barn, spelade av David Hellenius , Messiah Hallberg och Emma Peters . Anns liv består av vinluncher med stadsdelens rikaste kompis, den kedjerökande Kingan (Marienette Dahlin ), och skrytsamma samtal med väninnorna som alla försöker överträffa varandra när det gäller vem som har högst status och mest pengar.

”Ann är fantastisk”

Sedan förra avsnittet har Ann av sin läkare nu tvingats ta en vit månad.

– Hur skulle man inte vilja spela Ann? Hon är helt fantastisk. Förnekar sig aldrig, hon bara kör på, hon vet vad hon vill men gör fel saker och gör bort sig ibland. Enda likheten vi har är att vi är lika långa (skratt), säger Kajsa.

– Som nu när hon har en vit månad. Då är hon på gränsen till depression. Det där att sammankalla hela familjen för att hon har sorgliga nyheter, när det bara är en vit månad för henne, det är ju så extremt självupptaget.

Kajsa Ernst är uppvuxen i en medelklassfamilj (mamma jobbade inom resebyråbranschen, pappa var försäljare) i Helsingborg och har aldrig varit lika besatt av pengar som Ann.

”Inte för pengarnas skull”

– Nä, jag har aldrig haft några, så det har inte varit något problem på det viset. Väljer man att bli skådespelare, gör man det inte för pengarnas skull.

Efter Teaterhögskolan i Malmö, jobbade hon tio år på Helsingborgs stadsteater. Stora uppsättningar. En trygg tillvaro. Då sade hon upp sig för att bli frilans i Stockholm.

– Många tyckte det var galet, men när jag kände att vi inte längre överraskade varandra på teatern, vad skulle då inte publiken tycka?

Först blev det jobb på teatrar runtom i landet – Riksteatern, Skellefteå, Norrköping, Växjö - men efter första stora filmrollen, ”Tomten är far till alla barnen”, har hon varvat teater- och filmjobb. Många känner förstås igen Kajsa från den Guldbaggebelönade rollen i Maria Bloms ”Masjävlar”.

– Det var en jättebekräftelse, jag är skitstolt över det, det var fantastiskt roligt. Jag är ändå glad att jag var så pass gammal, 43, när det hände. Dagen efter åt jag fortfarande limpmackor med prickig korv till frukost. Det förändrade inte mitt liv. Men det började ju ringa mer, jag fick mer jobberbjudanden.

”Finaste familjen” har miljonpublik på fredagskvällarna. För andra säsongen. Så nu känner många igen Kajsa på stan.

– Folk kommer fram och säger att de älskar Ann och Kingan. De har blivit som ett par.

På dagarna repeterar nu Kajsa Ernst, Lennart Jähkel , Isabel Reboia och Lars Bringås ”Stockholm lust”, barteater som ska spelas inför en publik som dricker öl och vin lite senare på kvällarna på Stockholms Stadsteater. Premiär 3 maj.

Pjäsen bygger på intervjuer med stockholmare om deras sexupplevelser. Nu ska skådespelarna spela fyra olika grundhistorier.

”Pratar mycket sex”

– Vi kommer att prata väldigt mycket sex. Lust är ju sex, så att säga…

– Ibland är det lite svettigt och genant när vi repeterar. Men det är skitspännande, jag har aldrig gjort något liknande.

Det blir det sista Kajsa Ernst gör på Stockholms Stadsteater för den här gången.

– Jag har varit där i åtta år. Nu går kontraktet ut, de kan inte erbjuda någonting mer. Vi får se vad som händer. Det är spännande.

Även privat är Kajsa Ernst nu redo att gå vidare.

Under sju år var hon först ihop med, sedan gift, med Göran Stangertz (1944-2012). En av sin generations största skådespelarstjärnor. Under de senare åren även regissör. Sjubarnsbar, från tre tidigare relationer.

– Han var väldigt mycket människa. Den stora kärleken i mitt liv.

Men det sista året tillsammans förde han en till sist hopplös kamp mot cancern.

Hur har du gått vidare efter det?

– Ja, tiden. Tiden, tiden… det är fem år i oktober. Man tar ett andetag i taget, en timme, sedan har det gått en vecka och sedan… man får hantera det man blir delgiven för egen del, jag tycker att jag har gjort det på ett sätt jag är väldigt stolt över.

Träningen hjälpte

Om Ann i ”Finaste familjen” ser ned på den av hennes söner (David Hellenius) som ”bara” har blivit PT, personlig tränare, tycker Kajsa Ernst på riktigt tvärtom.

– Jag började träna när Göran blev sjuk. Jag märkte att det hjälpte mig. När han gick bort blev det ett sätt att hitta tillbaka till mig själv. Men jag måste ha en PT som står och väntar, så att jag inte vet vad som väntar när jag kommer dit.

För två år sedan gick hon pilgrimsleden Santiago de Compostela i Spanien.

– Det var ett led i att gå vidare. 2,5 mil om dagen. Göran var med på vissa delar, vi gick där och pratade. Sedan fortsatte jag min vandring ensam. Det har inget med religion att göra. De som har gått leden förstår vad jag menar.

Har du träffat någon ny kärlek efter Göran?

– Nej, inte än. Men jag är redo för det. Det är också ett kvitto för mig att jag är där nu, jag tycker jag själv är ett kap, nämligen. Så det blir spännande att se vem det blir (skratt).

FAKTA Det här är Kajsa Namn: Kajsa Ernst.

Ålder: 54.

Bor: Stockholm.

Familj: Singel.

Aktuell: I TV 4-serien ”Finaste familjen” på fredagskvällar. På Stockholms Stadsteater i ”Stockholm lust”, premiär 3 maj. Är ”regiöga” på Maria Möllers show i höst. Läs mer