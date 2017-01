16 gripna för rånet mot Kim Kardashian

Polisen: Kan röra sig om en ökända yrkeskriminella





16 personer har gripits misstänkta för att ha varit inblandade i rånet mot Kim Kardashian i Paris, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Det var i samband med modeveckan i Paris i oktober förra året som Kim Kardashian , 36, under pistolhot bands och rånades på sitt hotellrum. Rånarna ska ha kommit över smycken värda uppemot 100 miljoner kronor.

Kända av polisen sedan tidigare

The Mirror rapporterar att det ska det röra sig om ett gäng yrkeskriminella, där flera är kända av polisen sedan tidigare. Polisen kunde gripa dem efter att ha säkrat dna på brottsplatsen, som visade sig komma från en av de misstänkta.

De misstänkta ska ha gripits under måndagsmorgonen runt om i Paris-området, skriver BBC.

Bröt tystnaden om rånet

Kim Kardashian har hållit sig undan media sedan den dramatiska händelsen. Men förra veckan kommenterade stjärnan för första gången det som hänt. I en trailer till kommande säsongen av realityshown ”Keeping up with the Kardashians” syns hon gråtande berätta om rånet .

– De kommer skjuta mig i ryggen, det finns ingen väg ut. Det gör mig så upprörd när jag tänker på det, säger hon.

Tidiga uppgifter säger att Kim Kardashian ska ha rånats av minst två personer, utklädda till poliser. Rånarna ska ha bundit fast