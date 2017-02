Metallica har hamnat i en trist hälsosvacka

Mattias Kling om turnépremiären i Köpenhamn











KÖPENHAMN. En kalifornisk kropp och nordiskt vinterklimat är sånt som kan sänka den stoltaste av metalhjältar.

Fråga bara James Hetfield.

– Ni bad om det. Och det blir därefter, säger han före ”Moth into flame”.

Och ja. Det blir ju precis så.

FAKTA Metallica +++ Plats: Royal Arena, Köpenhamn. Längd: Cirka två timmar. Publik : 16 000 (utsålt). Bäst: Kärleken som tvingar en frontman som drömmer om sjuksängen att fortsätta i 90 minuter till. Sämst: Tyvärr James, din influensa är kvällens stora bombkrater. Läs mer

Naturligtvis är det mycket prestige investerad i just den här kvällen.

Inte nog med att det är inledningen på Metallicas fyrklöver till konserter i trummisen Lars Ulrichs barndoms Köpenhamn, det är även decibelmaxat öppningsparty för den danska huvudstadens nya skrytbygge till konsert- och idrottshall, belägen i lyxiga utvecklingsområdet Ørestad syd, strax utanför själva stadskärnan.

Allt är ju därför egentligen krattat för en supersuccé. Kvartettens konserter är sedan länge utsålda – med fans hitresta från hela Europa – och med en ny scenproduktion som placerar bandet mitt i arenan skulle de fyra metalryttarna från The Bay Area egentligen bara kunna skritta in på området utan sadel och ändå hoppa smidigt över kombinationens lurigaste hinder.

Men, som så ofta här livet, blir allt inte som en har tänkt sig. Vilket också blir tydligt så fort James Hetfield kliver fram till mikrofonen i titelspåret från fjolårets ojämna, men bitvis utmärkta, studioskiva ”Hardwired… to self-destruct”.

Frontmannen kämpar med sina textrader. Grinar illa. Låter som att scengolvets samtliga led-kråkor har flugit in i hans hals under ett givet toppnummer likt ”For whom the bell tolls”, sliter sig knappt igenom en sval ”Fuel” – innan han plockar Ulrich till sig och har en väldigt offentlig överläggning på scenen.

– Vi vill låta bra. Jag gör inte det i kväll. Så ni får bestämma, antingen avbryter vi nu och kommer tillbaka en annan gång eller så kör vi i det risiga skick jag är i nu. Det är upp till er, säger sångaren vänd mot 16 000 ögonpar.

Att i den stunden få beviljad sjukskrivning är givetvis en omöjlighet. Och därför blir också de två timmarna en väldigt disparat upplevelse. Hetfield försöker kompensera sin halsstatus med extra fokus i sitt övriga scenutspel, musikaliskt låter gruppen mestadels fokuserad och målmedveten och i de mer tillbakahållna numren – tänk ”One” och ”Fade to black” – är det just den kväll som förutsättningarna kräver.

Måtte denna hälsosvacka snart ge med sig. För premiären ligger långt från den nivå Metallica bör och kan befinna sig på.

Fotnot: Metallica spelar på Royal Arena i Köpenhamn den 5, 7 och 9 februari. Samtliga gig är utsålda på förhand.