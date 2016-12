Michael Nyqvist räddas till livet - av Elizabeth Taylors plastikkirurg

Michael Nyqvist fick sy 80 stygn - tvärs över ansiktet och huvudet.

I ”Pluras jul” berättar han att han räddades till livet av Hollywood-stjärnornas plastikkirurg.

– Han sa: ”Take it easy. I’ve fixed the tits of Elizabeth Taylor, so I’m gonna fix your face”, säger Nyqvist i kvällens avsnitt på TV3.





I kvällens avsnitt av ”Pluras jul” på TV3 visar Michael Nyqvist , 56, upp ärret i pannan. Han visar hur det sträcker sig tvärs över halva ansiktet och går genom håret ända till nacken.

Totalt tvingades han sy 80 stygn i olyckan med en stuntman under inspelningen av Keanu Reeves-filmen ”John Wick” för tre år sen.

Tom Cruise knäckte tre av Nyqvists revben

För Plura berättar Michael Nyqvist om skador han ådragit sig under filminspelningar.

– Jag har slagit halvt ihjäl mig, kors och tvärs genom min karriär, säger han i programmet som sänds på TV3 ikväll klockan 21.

– Jag har knäckt tre revben under ”Mission impossible” när Tom Cruise puttade in mig i en bil.

”Jag klöv skallen”

Men den värsta olyckan orsakades av en stuntman under inspelningen av actionfilmen ”John Wick” i december 2013. Michael Nyqvist berättar för Plura hur han var oförberedd på stuntmannens slag.

– Så jag flög genom hela rummet och klöv skallen, säger han i programmet.

Nyqvist visar upp ärret och berättar att han räddades till livet av Hollywood-stjärnornas plastikkirurg.

– Jag visste att jag kommer att dö. Jag var likblev som ett skrivbordspapper. Han sa: ”Take it easy. I’ve fixed the tits of Elizabeth Taylor, so I’m gonna fix your face”.

Han skrattar och lägger till:

– Det är därför jag ser ut som en tutte.