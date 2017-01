Sam Neill om svenska traditionen: ”Mest bisarra jag någonsin hört”

”Ivanhoe”-stjärnan exklusivt till Nöjesbladet: ”Konstig vana”















1 / 6

Det har blivit lite av en svensk tradition att äta pizza och titta på ”Ivanhoe” på nyårsdagen.

Men skådespelaren Sam Neill förstår inte varför.

– Det är ett sådant mysterium, jag vet inget annat land där man ens kommer ihåg filmen, säger han.

– Det här måste vara det mest bisarra jag någonsin hört. Du kanske kan förklara det lite närmre, den här konstiga vanan, för jag är inte säker på att jag kan det.

Den här ”konstiga vanan”, som Sam Neill , 69, kallar det, är den svenska traditonen att bänka sig framför tv:n på nyårsdagen för att titta på ”Ivanhoe” som sänds varje år. Och förvirringen är total när Nöjesbladet når honom.

– Är det en klassiker för att man skrattar åt den eller är det berättelsen? Jag måste säga att jag tycker det här är extremt roligt men jag är också väldigt förbryllad över det, säger Sam Neill och skrattar.

Slutade andas under inspelningen

Skådespelaren spelar den onda tempelherren Brian de Bois-Guilbert i filmen från 1982. Och även om Sam Neill beskriver filmen som väldigt blygsam blev det dramatiskt under inspelningen.

– Vi dödade nästan John Rhys-Davies. Han hade en ringbrynja på sig som var gjord av snören och det är en scen där vi kastar honom i ett badkar. Det var varmt vatten och hans ringbrynja började krympa så mycket att han började kvävas till döds, säger Sam Neill.

Hela gänget trodde först att han bara skojade men de insåg snabbt att det var allvarligare än så.

– Någon märkte att han faktiskt hade slutat andas. Så någon i vattnet fick tag på några saxar och klippte upp ringbrynjan och räddade hans liv. Det var väldigt dramatiskt, säger han.

”Kommer ha ett stort ”Ivanhoe”-firande”

Sam Neill har egentligen ingen relation till Sverige, förutom att han tycker vi är konstiga som kollar på ”Ivanhoe” varje år. Men även om han inte förstår just den här traditionen vill han passa på att hylla den svenska kulturen överlag.

– Av någon anledning så skriver ingen bättre thrillers just nu än svenskarna, jag antar att det började med ”The girl with the dragon tattoo”. Och mycket av det som kommer från Sverige och Danmark just nu har satt ett riktmärke för vad vi i resten av världen tycker om att titta på, säger Sam Neill.

Vad vill du säga till alla som tittar på ”Ivanhoe” idag?

– Gud välsigne er för att ni hållit fast vid den så länge. Jag har aldrig varit i Sverige, men någon gång kommer någon bjuda in mig och vi kommer ha ett stort ”Ivanhoe”-firande. Jag kanske borde släppa mina viner i Sverige också, så kan vi dricka vin, äta pizza och titta på Ivanhoe samtidigt.

Engelsk version: Sam Neill: Most bizarre thing I’ve ever heard