Kjerstin Dellert kommer att behöva rullator efter stroken

Operasångerskan repar sig – sakta men säkert: ”Hon sover mycket”











Kjerstin Dellert stabiliseras efter stroken och kollapsen i hemmet på julafton.

Men hon kommer troligtvis behöva hjälp att ta sig fram efter händelsen.

– Det drabbade lillhjärnan så hon kommer få gå med rullator vilket hon vägrar att höra, säger maken Nils-Åke Häggbom till Nöjesbladet.

Kjerstin Dellert , 91, repar sig sakta men säkert efter stroken som fick henne att falla ihop i bostaden på julafton .

Nu har hon flyttats från Karolinska sjukhuset till ett rehabiliteringshem för fortsatt vård.

– Det har varit en turbulent tid, hon fick en rejäl smäll som kom out of the blue , och är fysiskt svag. Men livsgnistan finns där, det går långsamt framåt. Är man 91 är det inte gasen i botten, det tar tid, säger maken Nils-Åke Häggbom , 74.

Han tillbringar stora delar av dagarna vid hennes sida.

– Hon sover mest och jag sitter där så mycket jag kan. Vi pratar lite grann, hon har tv på rummet som hon kan titta på om hon vill, säger han.

”Hade kunnat ligga som ett paket”

Hittills har hon haft dålig aptit och har nu fått näringsdropp, ytterligare läkemedel kommer att läggas till under fredagen.

– Jag är väldigt glad att det blev den här scenariot, det hade varit mycket värre om hon hade legat som ett paket. Det är väldigt mycket kraft i henne, säger Nils-Åke Häggbom.

Hon kommer troligtvis behöva rullator för att ta sig fram efter händelsen.

– Det drabbade lillhjärnan som kontrollerar balansen, så hon kommer få gå med rullator vilket hon vägrar att göra, hon säger: ”jag går aldrig med rullator”. Men det blir hon nog tvungen till nu. Men vi får vara tacksamma att det inte blir talstörningar eller fysiska arm- och benstörningar, säger Nils-Åke Häggbom.

”Inte se ut som begravningsplats”

Hon tvingades ställa in sina sedvanliga juldags- och nyårsframträdanden på Ulriksdals slottsteater Confidencen utanför Stockholm, men hoppas kunna komma tillbaka till scenen framöver.

– Det är tanken som driver både Kjerstin och mig, men framförallt ska hon komma hem till sin kund och katt och till sitt hem. Fler scenframträdanden är kanske ett frågetecken, är man 91 är det inte första prioritet. Jag vill att hon ska bli frisk så att hon kan komma hem och bo här med mig och leva ett så normalt liv som man kan i det här sammanhanget, säger Nils-Åke Häggbom.

Under tiden strömmar kärlekshälsningar och blommor in i rummet där hon vårdas.

– Oh ja, alla skickar hälsningar och nu börjar blommorna komma in. Jag försöker styra det när blomsterhandlarna ringer, så att det inte ser ut som en begravningsplats utan att det kommer lite vartefter. Det är en väldig uppslutning.