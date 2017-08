Kate Beckinsale singel igen

”Kärlek är jävligt otäckt”

Relationen sprack för 44-åriga Beckinsale. Foto: Richard Shotwell / AP TT NYHETSBYRÅN

Kate Beckinsales relation med den 23 år yngre skådespelaren Matt Rife blev inte långvarig.

Efter bara några veckor är det över.

– Luften gick ur förhållandet för några veckor sedan, säger källor till veckotidningen Us.

Den 18 juni fångades den 44-åriga skådespelerskan på bild när hon kysste den manliga kollegan som bara är tre år äldre än hennes dotter, Lily, 18.

– Kate och Matt gick på ett par roliga dejter. Nu trivs hon som singel och har mycket på gång, säger uppgiftslämnaren.

I USA är Beckinsale filmaktuell med dramat ”The only living boy in New York”.

När Nöjesbladet i torsdags träffade henne i Beverly Hills, sa hon:

– Kärlek är en mycket fin grej. Men det är också en jävligt otäck grej.

