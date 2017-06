Svenska punkstjärnan: ”Vi har blivit ett husband för hbtq-ungdomar”





Inge Johansson har bytt ut Västerbotten mot Los Angeles – och är nu ute på världsturné med amerikanska punkbandet Against Me!

Ett band som har skapat en mötesplats för hbtq-ungdomar.

– Det är enormt lärorikt och ett stort privilegium, säger Inge Johansson till Nöjesbladet.

Inge Johansson , 40, spelade bas och spred politiska radikala budskap med punkbandet the (International) noise conspiracy fram till 2009. Nu går han i bräschen för hbtq-frågor tillsammans med amerikanska punkbandet Against Me!, som är ute på en omfattande världsturné till och med senhösten 2017.

– Vi har blivit lite av ett husband för hbtq-ungdomar. Det är enormt lärorikt och ett stort privilegium och få liksom se hur vår musik skapar en naturlig plats där de här ungdomarna kan känna sig trygga, vara sig själva och känna sig hörda.

När Inge Johansson var 14 år gammal började han lyssna på Ebba Grön och The Clash. Plötsligt förändrades hela hans liv. Han bodde då i Kågedalen i Västerbotten i en tid som präglades av lågkonjunktur och huruvida Sverige skulle gå med i EU eller inte.

– Det blev aldrig samma sak efter det. De här banden förklarade världen för mig. De beskrev sin tid och sina liv och musiken var rak och enkel och full av energi, liv, passion och jävlar anamma. Jag ville ju vara så också, säger han.

Började spela med idolerna

Efter det har Inge Johansson enligt egen utsago rest världen runt 20 gånger och turnerat med ett flertal olika band. Ett av de mer kända, The (International) Noise Conspiracy, bildade han tillsammans med Dennis Lyxén . Från starten 1998 och till och med splittringen 2009 gjorde bandet runt 700 spelningar världen över.

2013 gick han med i amerikanska punkbandet Against Me! efter att ha träffat frontprofilen Laura på en festival. Bandet har 20 år på nacken och har alltid tillhört en av Inge Johanssons absoluta personliga favoriter.

– Jag var ju ett fan av bandet innan jag kom med. Alltså på riktigt. Jag tyckte de var ett av de bästa amerikanska punkbanden med starka melodier och texter som berörde och med ett bra tryck live. Och sedan när jag kom med. Wow! Det var ju ganska stora skor att hoppa in i, de hade haft en basist i 11 år då, men deras publik tog sig till mig på en gång.

Att tacka ja på frågan om han kunde tänka sig jobbet som basist i Against Me! kändes lika självklart – som naturligt.

– Noise conspiracy var mycket en del av en ”global adjustment movement”, alltså mot kapitalismen och de ekonomiska orättvisorna i världen. Vi ville vara del av ett större sammanhang och den parallellen finns med Against Me! också, säger han och fortsätter:

– Våra konserter har blivit någon form av ”stage space” (scenutrymme, reds. anm) för unga människor med olika könsidentiteter. Det är ett enormt privilegium och supercoolt att få vara med och se det hända. Jag har aldrig sett det förut. Jag är väldigt ödmjuk inför den upplevelsen, man faller tillbaka på begreppet solidaritet här. Att skapa en inkluderande situation med musik, det är ju så häftigt.

Öppnade WorldPride

Laura Jane Grace , sångare och frontfigur i bandet, föddes som Tom Gabel men kom ut som transkvinna 2012. Hon spelade sin första spelning som Laura Jane Grace den 25 maj samma år.

– Vi var ju headline-akten på WorldPride 2014, det är ganska stort ändå. Det är ingen som vet om det i Sverige, men nu säger jag det. Jag känner att jag har så mycket kvar att lära om världen och människor, men här har ju musiken hjälpt mig – den blev min biljett ut i världen och till massa kunskap.

Han återknyter till ungdomshjältarna i Ebba Grön och The Clash.

– Jag vill fortfarande vara Ebba Grön och The Clash. Det som hände för mig, vill jag även ska hända andra och ge livet en större sammanhang och mening, säger han och lägger till:

– Men det är helt okej att bara komma och ha kul också.

Against Me! spelar på KB i Malmö den 17 juni och på Debaser Slussen i Stockholm den 20 juni.