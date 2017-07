Hot Pie från ”Game of thrones” öppnar bageri

Ska heta ”You Know Nothing John Dough”





Den som vill handla mat online i England kan beställa från ”Game of thrones”-bageriet.

Ben Hawkey, som spelar Hot Pie säljer nu bröd även i verkligheten.

– Folk frågar mig alltid om hemligheten med mitt recept, säger Hawkey till Newshub .

Ben Hawkey som spelar karaktären Hot Pie, vän till Arya Stark, som bakar paj i den populära tv-serien ”Game of thrones ” har öppnat ett bageri i verkligheten, skriver Newshub .

Stället har han döpt till ”You know nothing Jon Dough”. Namnet är en blinkning till den klassiska repliken ”You know nothing Jon Snow”. Efternamnet Snow har istället bytts ut mot det amerikanska ordet för deg. Bageriet lanserades via ett brittiskt företag som säljer mat online.

Säljer varg-bröd

Bageriet serverar bröd som ser ut som skräckvargarna i serien. Bröden serveras varma med mjukt smör till.

Exakt hur bröden tillagas tänker han däremot inte avslöja.

