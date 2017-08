”Fast & furious” går från film till liveshow



1 av 2 | Foto: Thibault Camus / AP ”Fast & furious”-stjärnan Vin Diesel.

Filmserien ”Fast & furious” har en enorm fan-skara och har dragit in stora summor under åren.

Nu avslöjar skådespelaren Vin Diesel att ett nytt koncept är på väg.

– Vi är väldigt exalterade över det. Det blir ett sätt för er att se ”the action” i egen person, säger han i en live-video på Facebook.

Fansen till ”The fast and the furious”-filmserien behöver inte längre nöja sig med att se action-rullarna på en skärm. Produktionen bjuder inte längre bara in till en vanlig åktur – nu slänger de även upp passagerardörren och låter fansen åka med när filmserien tas ett steg längre.

I en live-sänd video på Facebook avslöjar skådespelaren Vin Diesel att han just nu befinner sig i New York och filmar scener för en ny live-show av ”Furious”-konceptet.

– Vi filmar något som ingen har sett tidigare – en liveshow. Jag tror att det först kommer bli en show på Londons O2 Arena och att den sedan ska gå över världen. Vi är väldigt exalterade över det. Det blir ett sätt för er att se ”the action” i egen person. Det är första gången det har gjorts, säger han i en video på Facebook.

Några närmare detaljer om vad som komma skall avslöjar han inte, men det framgår att det blir en stor produktion.

