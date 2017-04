Ellen Bergström får sexinviter från världsstjärnor









Ellen Bergström gjorde nyligen slut med sin pojkvän.

Beundrare av ”Let’s dance”-profilen verkar det dock finnas gott om.

Nu avslöjar hon att hon fått sexinviter från världsstjärnor.

– Han skickade en bild på sina kalsonger, säger Ellen Bergström till Kändis-tv .

I dag är Liam Payne , 23, från One direction nybliven förälder, men bara för ett år sedan ska stjärnan ha uppvaktat Ellen Bergström , 27.

Det avslöjar hon i en intervju med Kändis-tv .

– Han skrev till mig för ett år sen: Hello how are you?”, berättar Ellen Bergström, som först inte förstod vem det var.

Payne ska även ha delat med sig bilder av mer privat karaktär.

– Han skickade en bild på sina kalsonger, fast de var inte på honom de låg vid sidan av.

Skrev att han ville ”komma”

Inte bara Liam Payne ska ha visat intresse. När amerikanska artisten Trey Songz , 32, besökte Sverige ska han ha fattat tyckte för Ellen Bergström.

I samband med en intervju som hon gjorde ska agenten till ”Bottoms up”-sångaren ha bett om Bergströms nummer, och även erbjudit henne gratis konsertbiljetter.

– Tjugo minuter efter får jag ett meddelande: ”Var är du?”, säger Ellen Bergström.

– Sedan skrev han (Trey Songz) att han ville ”komma”. Jag fattade inte att han menade.... Jag trodde han menade att jag skulle komma. Men nej, jag kan inte, jag ska ju ta tåget hem nu. Så han var lite sugen på mig.

Gjorde slut inför ”Let’s dance”

Det var inför säsongsstarten av ”Let’s dance” som Ellen Bergström och ex-pojkvännen Mike Radoor , 30, gjorde slut under dramatiska former.

Paret umgås dock fortfarande.

– Vi är fortfarande vänner och Mike har haft en väldigt nära relation till mina föräldrar. Han kommer från Danmark och har ingen familj här. Vi umgås som vänner, har hon tidigare sagt till Nöjesbladet.

