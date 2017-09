Shania Twain är tillbaka – efter 15 år

1965

Föds som Eilleen Regina Edwards i Ontario, Kanada.

1967

Föräldrarna skiljer sig och hon flyttar till Timmins där mamma Sharon gifter om sig med Jerry Twain, som adopterar Eilleen och hennes två systrar, som får efternamnet Twain.

1975

Skriver sina första låtar.

1978

Sjunger i ett lokalt coverband och bjuds in för att uppträda i tv-programmet ”Tommy Hunter Show”.

1983

Tar studenten och börjar turnera över hela Ontario med coverbandet ”Flirt”.

1987

Twains mamma och styvpappa dör i en bilolycka. Hon flyttar till Huntsville i Ontario med sina yngre syskon, som hon försörjer genom att uppträda på ett hotellkomplex i närheten.

1993

Efter att syskonen flyttat ut kan Twain släppa sitt debutalbum, ”Shania Twain”. Det når nummer 67 på amerikanska countryalbumlistan men får bra kritik.

1993

Rockproducenten Robert ”Mutt” Lange hör debutskivan och erbjuder sig att hjälpa till. De blir vänner och den 28 december gifter de sig – sex månader efter deras första möte.

1995

Släpper andra albumet ”The woman in me”, som producerats av ”Mutt”. Det blir en världssuccé som 2000 hade sålts i 32 miljoner exemplar.

1997

Twain släpper uppföljningsalbumet ”Come on over” som etablerar henne som drottningen av countrypop. Med singlar som ”You’re still the one”, ”Man I feel like a woman” och ”That don’t impress me much” säljer skivan 40 miljoner exemplar – mer något album av en kvinnlig artist tidigare gjort. Låtar från albumet vinner fyra Grammys.

1998

Åker på första stora världsturnén, där hon gör 165 konserter i tre världsdelar över 19 månader.

2001

Får sonen Eja D’Angelo och tar en kortare timeout.

2002

Släpper albumet ”Up!”, som direkt toppar Billboardlistan och säljer 11 miljoner ex på två år.

2004

Drar sig tillbaka från musiken efter att rösten gett vika.

2008

En talesperson för Twain meddelar att hon och Lange kommer att skilja sig efter att maken haft en affär med Twains bästa vän, Marie-Anne Thiebaud.

2010

Twains manager uppger att Twain är tillsammans med schweiziske Nestléchefen Frederic Thiebaud, exmaken till Marie-Anne, som hon bedragit med Lange.

2010

Twain släpper sin självbiografi, ”From this moment on”.

2011

Twain gifter sig med Frederic Thiebaud i Puerto Rico.

2011

Twains röst har behandlats, hon släpper singeln ”Today is your day” och sjunger en låt på Michael Bubles julalbum.

2012

Påbörjar en tvåårig sejour som headliner på Caesars Palace i Las Vegas.

2015

Åker på turné för första gången på 11 år. Tanken är först att turnén ska sammanfalla med albumet ”Now”, men släppet försenas.

2017

Släpper singeln ”Life’s about to get good” i juni och albumet ”Now” i september.