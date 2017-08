När man skrattade så man ramlade

Jerry Lewis pionjär som fysisk komiker

Jens Peterson minns tillbaka på komikerstjärnan Jerry Lewis.

När jag var ung på 1960-talet var Jerry Lewis det roligaste jag visste på bio.

En gång skrattade jag så mycket att jag ramlade ur biofåtöljen.

I veckan dog han, 91 år gammal. Jerry Lewis filmade sällan på äldre dagar, men gjorde en stark insats i ”King of comedy”. 2013 mötte jag honom i Cannes.

Det är enda gången jag skrattat så jag föll ner på golvet. Skyll på att jag var 11 år och bodde i Falkenberg. Jag har sett om några av de där Jerry Lewiskomedierna sedan dess. Man skrattar inte så man ramlar. Det är svårt att ens le.

Men mitt hjärta var svagt för Jerry Lewis och hans fysiska humor. Tokiga grimaser. Snubbel. En föregångare till Jim Carrey .

Jerry Lewis slog igenom som komiker på 1950-talet. I många filmer spelade han och Dean Martin radarpar.

När de splittrades gjorde han egna succéer på 1960-talet. Han skapade "Den galna professorn" (Dr Jäkel och mr Hyde), som Eddie Murphy gjorde i ny version.

På 1970-talet slutade Jerry Lewis nästan att filma. Martin Scorseses "King of comedy" 1982 var ett av få undantag, mot Robert de Niros stalker.

Och en ny film 2013, ”Max and Rose” om en pianist som gav upp karriären och ägnade sitt liv åt familjen. När Max fru (Claire Bloom ) dör upptäcker han en hemlighet. Har deras 65-åriga äktenskap inte varit vad han trodde?

87-årige Jerry Lewis satsade på att vara kul på presskonferensen där i Cannes. Han fotograferade oss journalister. Han clownade sig med hörlurarna och stoppade en i näsan.

Han uppskattade att vara skådespelare i ”Max Rose”, inte komiker.

- Jag fick hålla bort allt crazy Jerry och all komik och hitta den här rollfiguren i manus. Det är den sortens film som kommer att få alla att må bra när de ser den. Jag var glad i varje ögonblick under den här inspelningen. Det kan jag inte säga om alla mina filmer.

Då berättade han också varför ingen någonsin fick se ”The day the clown cried” som han spelade in, bl a i Sverige 1972.

- Den blev för dålig, inte så bra som jag velat. Så den är inlåst och ska aldrig visas.

Kvar finns titlar som ”Knaskungen” och ”En ding, ding, ding, ding värld” från en annan tid. En tid när man skrattade så man ramlade ner på golvet.

